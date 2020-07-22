Тбилиси, , 14:12 — REGNUM Гражданам Грузии, которые были оштрафованы за нарушение правил парковки ранее, компанией «Ситипарк», правительство столицы спишет старые штрафы. Об этом на заседании правительства 22 июля сообщил мэр Тбилиси Каха Каладзе.

По его словам, нынешнее правительство столицы расторгло договор с компанией «Ситипарк» в апреле 2018 года. Поэтому около 6000 граждан, которые были оштрафованы этой компанией, будут освобождены от уплаты штрафов на общую сумму до 1 миллиона лари, подчеркнул Каладзе.

По его информации, правительство столицы разработало соответствующую законодательную инициативу об амнистии, направило ее в парламент, и парламент утвердил соответствующий законопроект.

Отметим, что одновременно столичные власти в несколько раз повысили размеры штрафов за текущее нарушение правил парковки.

Также напомним, что нынешний год для Грузии — год парламентских выборов, и оппозиция уже заявила, что данный шаг (списание старых штрафов) правительства «Грузинской мечты» — обычный предвыборный трюк, направленный на привлечение на свою сторону избирателей.

Ранее правительство «Грузинской мечты» списало населению старые банковские кредиты и займы, что также было сделано перед вторым туром президентских выборов 2018 года.