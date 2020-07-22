Москва, 22 июля 2020, 14:10 — REGNUM По мере восстановления экономики России объемы потребительского кредитования вряд ли существенно сократятся, хотя двухзначных темпов роста в 2020 и 2021 годах уже точно не будет, принимая во внимание ограничения мегарегулятора на выдачу необеспеченных кредитов и необходимость кредитными организациями проверки допустимой кредитной нагрузки. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 22 июля рассказал руководитель Департамента корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при Правительстве РФ Константин Ордов.
При этом Ордов подчеркнул, что фактор невозможности для части граждан погасить кредиты по причине отсутствия достаточных и средств, либо по причине использования этих кредитов на финансирование выпадающих в связи с кризисом доходов,
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по данным НБКИ сокращение выдачи российскими банками потребительских кредитов составило 45,3% по итогам второго квартала 2020 года.
Читайте ранее в этом сюжете: Эксперт объяснил, как жителей РФ завлекали в систему потребкредитования