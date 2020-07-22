Москва, , 14:10 — REGNUM По мере восстановления экономики России объемы потребительского кредитования вряд ли существенно сократятся, хотя двухзначных темпов роста в 2020 и 2021 годах уже точно не будет, принимая во внимание ограничения мегарегулятора на выдачу необеспеченных кредитов и необходимость кредитными организациями проверки допустимой кредитной нагрузки. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 22 июля рассказал руководитель Департамента корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при Правительстве РФ Константин Ордов.

«С начала 2020 года долг домохозяйств по кредитам вырос всего на 3,5%, что существенно ниже показателя 2019 года, и это отражает данные НБКИ о сокращение на 45,3% объемов выдачи потребительских кредитов во 2 квартале 2020 года, — сказал Ордов. — Однако, по экспертным оценкам не менее 20% заемщиков имеют три и более кредитов, поэтому они будут вынуждены брать новые потребительские кредиты, чтобы обеспечить обслуживание ранее полученных, либо для их пролонгации».

При этом Ордов подчеркнул, что фактор невозможности для части граждан погасить кредиты по причине отсутствия достаточных и средств, либо по причине использования этих кредитов на финансирование выпадающих в связи с кризисом доходов, т. е. на текущее потребление, подтверждается данными Национального бюро кредитных историй.

«Падение спроса на потребительские кредиты среди клиентов с наибольшим кредитным рейтингом в апреле составило 70,52%, а клиентов с самым низким кредитным рейтингом лишь 38,7%», — подчеркнул Ордов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по данным НБКИ сокращение выдачи российскими банками потребительских кредитов составило 45,3% по итогам второго квартала 2020 года.

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