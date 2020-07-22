Москва, , 14:13 — REGNUM Большинство предприятий медиаотрасли избежали серьёзного падения поступлений в период пандемии нового коронавируса. Об этом сообщил замглавы Минкомсвязи РФ Алексей Волин в интервью проекту НАТ Live.

«Далеко не все предприятия нашей отрасли по итогам первого полугодия показали совсем драматическое падение», — отметил он.

По словам Волина, часть предприятий отрасли зафиксировали общее падение 5−7% от поступлений, другие — 10−13% или 17−18%. Однако в большинстве случаев не подтвердился прогноз о падении 30−40% от оборотов.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце мая премьер-министр России Михаил Мишустин распорядился отнести СМИ к отраслям, сильнее всего пострадавшим от вызванного пандемией кризиса. Российским медиа положены все соответствующие меры поддержки, заявил он.

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