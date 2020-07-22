Москва, 22 июля 2020, 13:57 — REGNUM Средняя сумма потребительского кредита уже превысила 200 тысяч рублей, хотя еще в 2017 году она составляла всего 140 тысяч, а по данным НБКИ показатель среднего размера остатка задолженности на заемщика составляет сейчас порядка 300 тысяч рублей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 22 июля рассказал руководитель Департамента корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при Правительстве РФ Константин Ордов. Так он прокомментировал новость о том, что с апреля по июнь банки выдали 2,54 млн потребительских кредитов
Как пояснил экономист, доступность кредитных карт и выгодность «бесплатного» овердрафта активно использовалось банком для дистанционного кредитования населения, включая увеличивающиеся за 2017−2020 годы лимиты по овердрафту.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в июне 2020 года было выдано 1,03 млн потребкредитов, что на 20,7% превышает показатель мая.
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