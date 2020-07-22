Москва, , 13:57 — REGNUM Средняя сумма потребительского кредита уже превысила 200 тысяч рублей, хотя еще в 2017 году она составляла всего 140 тысяч, а по данным НБКИ показатель среднего размера остатка задолженности на заемщика составляет сейчас порядка 300 тысяч рублей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 22 июля рассказал руководитель Департамента корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при Правительстве РФ Константин Ордов. Так он прокомментировал новость о том, что с апреля по июнь банки выдали 2,54 млн потребительских кредитов

«Потребительское кредитование стало популярным в 2017 году, а в 2018 и 2019 годах темп роста потребительских кредитов превышал 20% в год, что диссонировало с показателями реальных доходов населения, которые по уточненным данным Росстата выросли в 2018 году на 0,1%, а в 2019 году на 1%, — рассказал Ордов. — Средняя сумма потребительского кредита уже превысила 200 тысяч рублей, хотя еще в 2017 году она составляла всего 140 тысяч, а по данным НБКИ показатель среднего размера остатка задолженности на заемщика составляет сейчас порядка 300 тысяч рублей. За последние три года существенно снизились процентные ставки по потребительскому кредитованию с более чем 30% до приемлемых 12−16% по отдельным видам потребительских кредитов».

Как пояснил экономист, доступность кредитных карт и выгодность «бесплатного» овердрафта активно использовалось банком для дистанционного кредитования населения, включая увеличивающиеся за 2017−2020 годы лимиты по овердрафту.

«Это завлекало граждан в систему банковского кредитования», — сказал Ордов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в июне 2020 года было выдано 1,03 млн потребкредитов, что на 20,7% превышает показатель мая.

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