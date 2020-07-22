Уфа, , 13:58 — REGNUM Яблони на площади в одну тысячу гектаров (га) планируют высадить до 2034 года в Башкирии. Об этом 22 июля сообщил глава республики Радий Хабиров на своей станице в социальной сети.

По его словам, яблоневый сад в Чишминском районе посадили в 1949 году, в то время, когда страна еще не совсем восстановилась после Великой Отечественной войны. Но люди тогда уже думали о будущем.

По словам Радия Хабирова, в прошлом году были высажены 11 га яблоневого сада. А до 2034 году планируется высадить яблони на площади одной тысячи га.

По словам чиновников, в Чишминском плодопитомнике планируется возродить культуру плодоводства, а также нарастить производственные мощности для того, чтобы жители республики были обеспечены вкусными фруктами и ягодами.

Глава Башкирии подчеркнул, что правительство региона будет поддерживать активных молодых людей, которые работают в сельском хозяйстве, потому, что за ними будущее.

Читайте ранее в этом сюжете: В Чишминском районе Башкирии могут восстановить плотину на пруду