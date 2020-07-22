Москва, , 13:52 — REGNUM Госдума во втором чтении и в третьем приняла закон о «налоговом маневре» в IT-сфере, передает корреспондент ИА REGNUM 22 июля.

Для IT-компаний, отвечающих определенным условиям, устанавливается налоговая ставка по налогу на прибыль организаций, подлежащему зачислению в федеральный бюджет, в размере 3%, подлежащему зачислению в региональные бюджеты — 0%.

Исключаются из операций, не подлежащих налогообложению налогом на добавленную стоимость, операции по реализации исключительных прав на программы для ЭВМ, базы данных, не включенные в реестр российского программного обеспечения, а также прав на использование таких программ и баз данных.

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