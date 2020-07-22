Чебоксары, , 13:48 — REGNUM В Чувашии проводится диагностика мостов и путепроводов для формирования перечня приоритетных проектов и работ. В настоящее время разрабатывается проектная документация по ремонту трёх мостов и одного путепровода общей стоимостью 1,2 млрд рублей, сообщает региональное министерство транспорта.

Ремонт мостовых сооружений в Чувашии планируют проводить с участием федеральных средств в рамках в программы ремонта и строительства мостов «Мосты и путепроводы». В минтрансе рассчитывают, что регион «в числе первых» будет включён в данную федеральную программу.

В настоящее время проводится диагностика всех мостов и путепроводов в Чувашии — всего их в республике 109, в том числе семь путепроводов на пересечении с железными дорогами. После данной работы будет подготовлен предварительный перечень приоритетных мероприятий по реконструкции и ремонту объектов.

В министерстве транспорта отмечают, что в настоящее время разрабатывается проектно-сметная документация по ремонту трёх мостов и одного путепровода. Это мостовые переходы через реки Алатырь (на дороге Чебоксары — Сурское) и Суру (на дороге «Аниш»), а также ручей на дороге Алатырь — Ахматово — Ардатов. Также планируется ремонт путепровода через железную дорогу на км 77+987 автомобильной дороги «Сура». В ведомстве уточняют, что общая стоимость объектов ориентировочно составляет 1,2 млрд рублей.

В 2020 году в Чувашии в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в план по ремонту включены три моста общей протяженностью 805,2 погонных метра.

Как сообщало ИА REGNUM, программа «Мосты и путепроводы» будет реализована в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». На реконструкцию мостов предусмотрено более 200 млрд рублей, на путепроводы — свыше 100 млрд рублей. Росавтодор предложил распределить средства федеральной поддержки, исходя из доли региона в общей протяженности искусственных сооружений.

Ранее отмечалось, что в России в аварийном и предаварийном состоянии находятся более 3,6 тыс. капитальных мостов, путепроводов, эстакад. В рамках нового проекта до конца 2024 года планируется привести в нормативное состояние свыше 115 тыс. погонных метров мостовых сооружений, а также реконструировать и построить 170 путепроводов.