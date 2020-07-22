Москва, , 13:47 — REGNUM Вчера, 21 июля, нефть марки Brent почти достигла психологическую отметку в 45 долларов за баррель. Однако, коррекция с 44,80 до 43,80 может стать краткосрочным и полноценным движением вниз, и не закончиться на этом. Об этом 22 июля сообщила ИА REGNUM ведущий финансовый эксперт Школы изучения финансовых рынков «Грамотей» Кира Лист.

Дело в том, отмечает эксперт, вчера вышли данные по запасам сырой нефти в США, и разрыв между предыдущим показателем и текущим стал почти 15 млн баррелей. Это выход показателя отправил котировки чёрного золота вниз. Сейчас и так переизбыток нефти, танкеры опять ждут покупателей в портах, а в штатах наращивают добычу. Это при уменьшенном спросе, отметила Лист.

По ее словам, сегодня выйдет более «официальный» показатель. Если и тут данные подтвердят увеличение запасов в штатах — если хотя бы данные вылезут в положительную сторону — мы увидим продолжение падения. В краткосрочной перспективе (в течении недели) — цена может опуститься до $40 за бочку. Сегодня — это могут быть значения в диапазоне 42,30−42,50. Если запасы останутся в отрицательной части, то мы увидим консолидацию в ценовом диапазоне 43,00−43,50 долларов за баррель, добавила она.

Лист отметила, что в наше время все может случиться, и если запасы окажутся — 8 млн или в ещё большем минусе — это положительно скажется на ценовой шкале. В этом случае мы увидим нефть около $47, потому что такие данные будут сильно противоречить тому, что вышло накануне — от института API, однако, такой вариант событий рассматривается как маловероятный, сказала Лист.