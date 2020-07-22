Сеул, , 13:53 — REGNUM В связи с пандемией коронавируса в Южной Корее зафиксировали спад числа людей, посещающих пляжи. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей министерства морских дел и рыболовства страны.

Согласно опубликованным данным, в текущем году пляжи страны посетили 5,7 млн человек, что составляет 47% от прошлогоднего показателя.

Известно, что сокращение отдыхающих было зафиксировано на 21 крупном пляже страны, включая пусанский пляж Хэундэ. Среднее число посетителей пляжей в день, также сократилось до 12 тыс. человек.

С другой стороны, среднее число посетителей 23 пляжей, число посетителей каждого из которых не превышает 50 тыс. человек в год, напротив, увеличилось на 188%.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее с целью предотвращения распространения коронавируса в Южной Корее ввели запрет на распитие алкогольных напитков на пляже.

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