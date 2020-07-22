Москва, 22 июля 2020, 13:43 — REGNUM К помощи микрофинансовых организаций граждане России прибегают вынужденно, и их долг в общем объеме потребительского кредитования составляет меньше 1%. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 22 июля заявил руководитель Департамента корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при Правительстве РФ Константин Ордов. Так он прокомментировал новость о том, что сокращение выдачи российскими банками потребительских кредитов составило 45,3% по итогам второго квартала 2020 года.
Соответственно, как пояснил Ордов, с точки зрения финансовой стабильности потребительское кредитование не имеет критического значения по причине массовой вовлеченности населения.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), сокращение выдачи российскими банками потребительских кредитов составило 45,3% по итогам второго квартала 2020 года. Вместе с тем в июне было выдано 1,03 млн потребкредитов, что на 20,7% превышает показатель мая.
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