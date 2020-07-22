Москва, , 13:43 — REGNUM К помощи микрофинансовых организаций граждане России прибегают вынужденно, и их долг в общем объеме потребительского кредитования составляет меньше 1%. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 22 июля заявил руководитель Департамента корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при Правительстве РФ Константин Ордов. Так он прокомментировал новость о том, что сокращение выдачи российскими банками потребительских кредитов составило 45,3% по итогам второго квартала 2020 года.

«Потребительское кредитование — один из базовых инструментов рыночной экономики, который может позволить гражданину жить лучше сегодня, а не послезавтра, «перебиться» в случае снижения или потери дохода, а также может стать причиной крушения семейных финансов и финансовой системы страны, — отметил Ордов. — Важно понять, на каком из этих этапов мы сегодня находимся и что превалирует — общественная польза или финансовые риски. На сегодня порядка 24% совокупного долга нефинансового сектора и домашних хозяйств приходится на последние, причем валютный долг домохозяйств составляет менее 3% от объема привлеченных ими заемных средств. Порядка 97% долга домохозяйств приходится на банковские кредиты».

Соответственно, как пояснил Ордов, с точки зрения финансовой стабильности потребительское кредитование не имеет критического значения по причине массовой вовлеченности населения.

«Когда, по данным ряда исследований, каждый третий житель РФ имеет минимум один кредит, то риск единовременного дефолта у всех граждан крайне низок, — сказал Ордов. — А к помощи микрофинансовых организаций прибегают наши сограждане вынужденно, и их долг в общем объеме потребительского кредитования составляет менее 1%».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), сокращение выдачи российскими банками потребительских кредитов составило 45,3% по итогам второго квартала 2020 года. Вместе с тем в июне было выдано 1,03 млн потребкредитов, что на 20,7% превышает показатель мая.

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