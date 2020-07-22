Москва, , 13:42 — REGNUM Глава правительства РФ Михаил Мишустин согласен с необходимостью уходить от системы «средней зарплаты», передает корреспондент ИА REGNUM 22 июля. Речь идет о зарплатах врачей и учителей.

«Я предлагаю обсудить и изменить эти параметры. Я думаю, что меня слышит министр экономического развития, и мы обязательно обсудим, как измерять, честно нам говорить о зарплатах. Инструменты имеются», — заявил Мишустин.

Он предложил уйти от «среднего градуса по больнице» в ряде экономических параметров.

«Не среднем градусам мерить, а в соответствии с стандартом жизни региона, — потребительская только корзина у нас отличается в разы от севера до юга», — указал он.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин указал на то, что параметр важен при обсуждении федерального бюджета.

«Правильно было бы эти темы обсудить именно в привязке возможности регионов. Потому что отличается бюджетная обеспеченность почти в семь раз. А раз она почти в семь раз отличается, нам правильно было бы посмотреть на эти проблемы с позиций тех регионов, где люди живут, но у них нет возможностей таких», — сказал он.