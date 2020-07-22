Москва, , 13:38 — REGNUM После всплеска позитивных антирисковых настроений в начале недели на финансовые рынки приходит успокоение. Об этом 22 июля сообщил ИА REGNUM ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский.

По его словам, «головокружение от успехов» приостановилось. Нефтяные цены, доходившие до $44,9 за баррель Brent, откатились ниже $44. Этому способствовало и увеличение запасов нефти в США на 7,5 млн барр., по данным института API. Ведь неделей ранее они уменьшились на 8,3 млн барр.

Он отметил, что в среду выйдут официальные данные по этому показателю от минэнерго США. Прогнозируется его снижение на 2 млн барр. Если же оно повторит информацию API, нефть может продолжить коррекцию вниз. Доллар поддерживается и сообщением о новом обострении торгового конфликта Вашингтона и Пекина. США закрывают консульство Китая в Хьюстоне.

По его словам, на таком общем фоне рубль остановил укрепление последних дней с 72 до 70,5 руб/дол. и вновь подошёл к уровню 71 руб. В течение дня не ожидается важных событий для существенного движения курса. Кроме того, инвесторы ожидают решение ЦБ РФ по ключевой ставке в пятницу, 24 июля. Соответственно, актуальный диапазон движения курса валюты на 22 июля — 70,4 — 71,3 руб/дол.