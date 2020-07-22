Ярославль, 22 июля 2020, 13:29 — REGNUM В Ярославской области администрация Переславля-Залесского намерена передать котельную Чкаловского микрорайона собственникам — Михаилу Бондаренко и Юрию Егорову. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM. Только после подписания акта приемки-передачи котельной и теплотрассы станет возможным возобновление горячего водоснабжения в микрорайоне Чкаловский. В настоящий момент подача газа невозможна, так как на газовой трубе стоят пломбы собственников котельной.
Напомним, 21 июля администрация Переславля-Залесского сообщила, что приглашает собственников 22 июля для подписания ряда документов о передаче котельной. Однако один из собственников, генеральный директор ООО «МЭС» Юрий Егоров заявил, что в администрацию он не поедет до приведения котельной в рабочее состояние.
Юрий Егоров не называет сроки возобновления горячего водоснабжения — все зависит от времени, которое потребуется МУПу для приведения оборудования в порядок и сборки котла.
Остается непонятным, почему администрация Переславля не передала котельную собственникам в конце отопительного сезона, когда закончился режим чрезвычайной ситуации, по которому котельная перешла под управление МУП «Теплосервис». Сейчас жителям придется ждать, пока котельная будет приведена в порядок и собственники примут свое имущество.
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