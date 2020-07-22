Ярославль, , 13:29 — REGNUM В Ярославской области администрация Переславля-Залесского намерена передать котельную Чкаловского микрорайона собственникам — Михаилу Бондаренко и Юрию Егорову. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM. Только после подписания акта приемки-передачи котельной и теплотрассы станет возможным возобновление горячего водоснабжения в микрорайоне Чкаловский. В настоящий момент подача газа невозможна, так как на газовой трубе стоят пломбы собственников котельной.

Котельная в Чкаловском

Напомним, 21 июля администрация Переславля-Залесского сообщила, что приглашает собственников 22 июля для подписания ряда документов о передаче котельной. Однако один из собственников, генеральный директор ООО «МЭС» Юрий Егоров заявил, что в администрацию он не поедет до приведения котельной в рабочее состояние.

«Я намерен принять котельную обратно только после того, как МУП «Теплосервис», эксплуатировавший котельную целый год и противозаконно не пускавший нас в котельную, исправит возникшие дефекты в котельной и на теплотрассе. За прошедший отопительный сезон оборудование не ремонтировалось, велась только фактически варварская эксплуатация. Я вчера был на котельной и увидел, что сейчас ее сейчас запустить просто невозможно, необходимо сначала все привести в порядок, в том числе отремонтировать теплотрассу. Что касается договора с газовиками на подачу ресурса, то у ООО «МЭС» он подписан еще в 2010 году и действует. Как только котельная будет приведена хотя бы в нормативное состояние, мы с ООО «ТЭСК» ее примем, и она начнет работу. И условие простое — деньги за наше тепло платят нам, а не МУПу, у которого счета арестованы, иначе все повторится. Собственники котельной готовы к встрече с жителями,» — поделился своим мнением о ситуации Юрий Егоров в беседе с корреспондентом ИА REGNUM.

Юрий Егоров не называет сроки возобновления горячего водоснабжения — все зависит от времени, которое потребуется МУПу для приведения оборудования в порядок и сборки котла.

Остается непонятным, почему администрация Переславля не передала котельную собственникам в конце отопительного сезона, когда закончился режим чрезвычайной ситуации, по которому котельная перешла под управление МУП «Теплосервис». Сейчас жителям придется ждать, пока котельная будет приведена в порядок и собственники примут свое имущество.

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