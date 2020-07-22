Новосибирск, , 13:28 — REGNUM За развитие именно этого направления проголосовало больше всего новосибирцев в рамках проекта «Народный бюджет». Об этом сообщил Губернатор Андрей Травников.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников Nso.ru

Распределение средств областного бюджета на реализацию муниципальными районами Новосибирской области мероприятий, имеющих приоритетное значение для жителей, было утверждено 22 июля на заседании регионального Правительства, которое провёл Губернатор.

«Это пример прямой демократии, когда жители различных муниципалитетов напрямую высказывают мнение по насущным, актуальным вопросам. Средства выделены целевым образом из федерального бюджета: Новосибирской области была предоставлена сумма для распределения в объеме 300 млн рублей. Мы ее, конечно же, предварительно расписали по муниципалитетам по принципу количества проживающих. Понятно, что в этой ситуации большую сумму получают те городские округа, где проживают фактически 80% жителей Новосибирской области — это Новосибирск, Бердск, Обь, Кольцово, Искитим», — отметил Андрей Травников.

Он уточнил, что Новосибирск получит 100 млн рублей, Бердск — 15 млн рублей, Искитим — 12 млн рублей:

«Интересно, что города проголосовали по-разному: жители Новосибирска проголосовали за развитие общественного транспорта. Это укладывается в те приоритеты, которые мы обсуждали год назад вместе с мэрией Новосибирска. Как вы помните, мы в прошлом году даже проводили выездное совещание, на территории ПАТП-4, где приняли решение об обновлении подвижного состава. И эта сумма, 100 млн рублей, с учетом мнения жителей, с учетом результатов голосования, в Новосибирске будет направлена на эти цели. В Бердске жители проголосовали за улучшение состояния улиц и дорог, дорожной сети. В Искитиме — за развитие общественного транспорта, в городе Обь — за улучшение ситуации в сфере ЖКХ. В Оби мы эту работу продолжим, вы помните, мы в прошлом году завершили большой проект модернизации теплоснабжения, там еще требуется и по теплу, и по водоснабжению продолжить работу».

По словам Губернатора, Кольцово проголосовало за развитие школьного образования:

«Жителям наукограда не придется долго ждать, потому что закончено строительство новой, большой школы в Кольцово. 1 сентября она откроет свои двери. А тот грант, который будет направлен наукограду, администрация будет использовать для дополнительной комплектации этой новой школы чем-то современным и важным для детей и педагогов».

"Я считаю, что опыт достаточно успешный, и мы будем стараться использовать его и в дальнейшем. И насколько позволят все наши бюджетные процедуры, хотелось бы это голосование применять и в дальнейшем, может быть в большем масштабе, по суммам», — подчеркнул Губернатор Андрей Травников.

Напомним, что проект «Народный бюджет» — не единственный пример распределения бюджетных денег на развитие того или иного направления на основании мнения, выбора жителей. В регионе развита практика инициативного бюджетирования.

В Новосибирской области ежегодно увеличивается количество проектов, которые представляют муниципальные образования для участия в конкурсе по инициативному бюджетированию, растет активность граждан на местах. Так, по результатам конкурсного отбора заявок муниципальных образований из 30 районов области в 2020 году планируется реализовать 222 проекта. На реализацию данных проектов в 2020 году из бюджета Новосибирской области будет направлено 132 млн рублей.

При этом, к примеру, в 2018 году по итогам конкурса реализовано 115 проектов. Всего за период с 2017 по 2019 год реализовано 329 проектов, основанных на местных инициативах.

Самые востребованные типологии проектов связаны с организацией благоустройства территории поселений, обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта, и создания условий для организации досуга и обеспечения жителей услугами организаций культуры.