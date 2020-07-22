Лондон, , 13:13 — REGNUM Эксперты британской компании Direct Line Group выяснили, что электромобили обойдутся дешевле в эксплуатации, чем автомобили с двигателем внутреннего сгорания (ДВС). Об этом сообщается на портале This is Money.

Выяснилось, что на содержание электрифицированного автомобиля в Великобритании за 14 лет можно израсходовать порядка 52 тыс. 133 фунтов стерлингов (около 4 690 000 рублей). А на владение автомобилем с бензиновым мотором уходят порядка 53 тыс. 625 фунтов стерлингов (4 830 000 рублей).

При расчете учитывалась также средняя стоимость авто. Таким образом, экономия составила 107 фунтов стерлингов (9 606 рублей).

Ежегодно на обслуживание электрокара тратиться около 1742 фунтов стерлингов (157 тыс. рублей). В эту сумму входят затраты на заправку, страховку и налоги.

На эксплуатацию бензиновых машин за год уходит 2205 фунтов стерлингов. (198 тыс. рублей). Получается эксплуатация электромобиля обходиться в Великобритании на 20% дешевле.

Напомним, Норвегия стала мировым лидером по продажам электрокаров. За первое полугодие 2020 года доля продаж электромобилей в Норвегии составила 48% от всего объема реализации авто в стране.

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