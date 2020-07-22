Москва, 22 июля 2020, 13:05 — REGNUM Изменение ситуации в России с потребительскими кредитами будет происходить по мере того, как будет развиваться ситуация в экономике в целом, как предприятия и отрасли будут входить в рабочий график после отмены ограничений, вызванных пандемией коронавируса. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 22 июля заявил доцент кафедры финансовые рынки РЭУ им. Г. В. Плеханова Максим Марков, комментируя новость о том, что сокращение выдачи российскими банками потребительских кредитов составило 45,3% по итогам второго квартала 2020 года.
Однако, как подчеркнул экономист, этот процесс в России еще не приобрел тех масштабов, как во многих зарубежных странах.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Михаил Делягин заявил, что потребительский кредит начинает играть чрезмерное значение в жизни граждан РФ.
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