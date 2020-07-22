Москва, , 13:04 — REGNUM В России исчезли некоторые цели, на которые традиционно брались потребительские кредиты во II квартале года, считает доцент кафедры финансовые рынки РЭУ им. Г. В. Плеханова Максим Марков. Об этом он заявил 22 июля корреспонденту ИА REGNUM, комментируя новость о сокращении объема выдачи потребительских кредитов во втором квартале 2020 года. Это, по мнению экономиста, можно объяснить несколькими причинами.

«Во-первых, банки стали еще более осторожно и взвешенно подходить к выдаче новых кредитов, — сказал Марков. — Это связано с неопределенностью будущего финансового положения потенциальных заемщиков, которая обусловлена пандемией коронавируса и вызванным ей простоем и приостановкой деятельности во многих отраслях и на многих предприятиях. В связи с этим банки стараются выдавать новые кредиты преимущественно заемщикам с высоким персональным кредитным рейтингом. Во-вторых, российские граждане из-за указанной неопределенности также пересмотрели свои расходы и по возможности отказались от некоторых трат, часть которых осуществлялась в том числе за счет потребительских кредитов, или же перенесли эти траты на будущее».

И, наконец, как пояснил экономист, исчезли некоторые цели, на которые традиционно брались потребкредиты во втором квартале года, например летний отдых. Перспективы отдыха за границей в текущем году до сих пор непонятны. Поэтому многие жители РФ перестраивают планы в пользу более дешевого отдыха внутри страны. А часть граждан из-за сокращения доходов вынуждены вообще отказаться от отдыха.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Михаил Хазин заявил, что власти РФ должны принимать меры к тому, чтобы в РФ выдавалось как можно меньше потребительских кредитов или же чтобы они, по крайней мере, выдавались только для приобретения тех товаров, которые произведены в России.

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