Новосибирск, , 13:01 — REGNUM На территории Новосибирской области с 23 июля вводится режим чрезвычайной ситуации в связи с засухой. Об этом ИА REGNUM сообщили в областном правительстве.

Соответствующее постановление подписал губернатор региона Андрей Травников. Уточняется, что режим ЧС коснётся территорий Баганского, Барабинского, Венгеровского, Доволенского, Здвинского, Искитимского, Карасукского, Каргатского, Кочковского, Краснозерского, Купинского, Сузунского, Татарского, Усть-Таркского, Чановского и Чистоозерного районов.

Минсельхозу региона поручено оценить сложившуюся ситуацию в АПК, ущерб от засухи. Также необходимо во взаимодействии с органами местного самоуправления выработать комплекс мероприятий по снижению экономических потерь.

По словам и. о. министра сельского хозяйства Новосибирской области Светланы Невзоровой, в мае-июне 2020 года в ряде районов возникли опасные агрометеорологические явления. Речь идёт об атмосферной и почвенной засухе. Сильнее всего пострадали районы, расположенные на западе, юго-западе и юге региона. В 16 районах введён режим ЧС.

По оперативным данным, по состоянию на 22 июля площадь погибших посевов составляет 195 тыс. га, 730 тыс. га пострадали в разной степени. Мониторинг продолжается. 10 июля ситуация была признана чрезвычайной. В связи с введением режима ЧС в Минсельхоз России направят предложения об изменении целевых показателей, установленных соглашениями для региона на текущий год.

Ситуацию прокомментировал губернатор Андрей Травников:

«К такому решению готовились, поэтому его сегодня поддерживаем».

Как сообщало ИА REGNUM, всего в Новосибирской области насчитывается 30 муниципальных районов.

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