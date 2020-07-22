Волгоград, , 13:11 — REGNUM Поддержать пилотный проект «Скоростной трамвай» в Волгограде поручил председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Обращение председателя Госдумы Вячеслава Володина к председателю правительства опубликовано в паблике сторонников спикера. На реализацию первого этапа в 2020 году выделят 300 млн рублей.

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Пилотный проект, по которому получено положительное заключение государственной экспертизы, обойдётся в 2,238 млрд рублей. Планируется модернизация пяти тяговых подстанций, что позволит сократить время оборотного рейса и интервал движения в часы «пик», а пассажиропоток возрастёт с 7,3 млн человек в год до 30 млн. В обращении к председателю правительства РФ содержится просьба поддержать выделение в 2020 году 300 млн рублей на реализацию первого этапа пилотного проекта. Председатель правительства РФ дал поручение своим заместителям поддержать проект.

В Волгограде сегодня действует 13 трамвайных маршрутов общей протяжённостью 131,7 км.