Киев, , 12:55 — REGNUM В августе 2020 года «Нафтогаз» повысит цену на природный газ, отпускаемый промышленным потребителям, говорится в сообщении компании от 22 июля.

В частности, для потребителей, которые закупают газ по предоплате в размере более 50 тыс. кубометров в месяц, при условии отсутствия долгов цена топлива увеличится на 0,2% (на 8,4 грн) по сравнению с ценой текущего месяца — до 3,578 тыс. грн за тысячу кубометров (с НДС).

Для других покупателей цена в августе увеличится на 0,4% (на 18 грн) — до 4,168 грн за 1 тыс. кубометров (с НДС).

ИА REGNUM напоминает, что существенный рост стоимости газа для промышленных потребителей на Украине произошел в июле 2020 г. — «Нафтогаз» повысил цену сразу на 9,7% (на 314,4 грн).