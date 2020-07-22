Москва, , 12:43 — REGNUM Средства, которые будут выплачены «Норникелем» из-за разлива топлива в Норильске, должны пойти на улучшение экологической ситуации в Красноярском крае в районе аварии. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 22 июля заявил премьер-министр России Михаил Мишустин в Госдуме.

«Вы знаете сумму, которую на сегодняшний день компетентные органы предъявили — 147 млрд. Сейчас пока разбираются в судах. Но если мы будем в этом смысле не учитывать бюджетную обеспеченность регионов, сложно будет. Возникнет нехорошее желание в бюджет заработать денег путем возмещения ущерба. Это тяжелая ситуация», — заявил Мишустин.

«Основные средства, я считаю, при формировании бюджета, при формировании соответствующих лимитов бюджетных обязательств должны быть направлены на соответствующую экологическую ситуацию именно там, где случилась беда, или в регионы, которые рядом», — подчеркнул он.