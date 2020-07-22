Токио, , 12:46 — REGNUM В период с января по май 2020 года товарооборот между Китаем и Северной Кореей сократился на 69%. Об этом сообщает японская газета The Nikkei со ссылкой на представителей Таможенного управления Китая.

Согласно опубликованным данным, импорт китайских товаров в КНДР составил 295 млн, что на 68% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. С другой стороны, экспорт товаров из КНДР в Китай сократился на 81%, до $18 млн.

Известно, что сокращение показателей во многом связано с пандемией коронавируса.

В связи с закрытием границ приток туристов и иностранной валюты в КНДР значительно сократился. По оценкам, КНДР ежегодно посещают 100−200 тыс. граждан КНР, а средняя стоимость тура в Северную Корею на одного человека варьируется от 3500 до 4000 юаней ($500~$570).