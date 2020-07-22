Иркутск, , 12:32 — REGNUM Любопытную информацию о размере заработной платы обнародовали статистики в Иркутской области. Оказалось, что в мае 2020 года она составила 52 156 рублей и по сравнению с апрелем, произошло её увеличение на 7,8%. По сравнению с соответствующим периодом 2029 года, речь идёт о повышении средней зарплаты по региону на 3,2%.

Между тем, в целом по России средняя заработная плата в апреле 2020 года составила 49 306 рублей. Оплата труда в Иркутской области была на 940 рублей ниже российского уровня.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в январе 2020 года среднемесячная номинальная заработная плата в Сибирском федеральном округе составила 40 439 рублей. Наиболее высокий уровень зарплаты зарегистрирован в Красноярском крае, Иркутской, Томской и Кемеровской областях.

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