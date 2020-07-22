Москва, , 12:27 — REGNUM Обороты сферы торговли и услуг в Москве превысили показатели 2019 года, сообщил 22 июля вице-мэр Москвы Владимир Ефимов.

«За прошедшую неделю среднесуточный оборот предприятий торговли и услуг Москвы по оперативным данным составил 29,6 млрд рублей. Это рекордный показатель — он не только на 18% выше показателей «докризисной недели» 23−29 марта, но и на 6,5% больше, чем за аналогичную неделю прошлого года», — заявил он.

Ефимов рассказал, что по сравнению с мартов 2020 года заметно вырос финансовый сектор, оптовая торговля, деловые слуги, общепит, сфера коммуникаций. По этим направлениям рост составил от 40,3% до 78,7%.

Также Ефимов указал на «взрывной рост» в сфере логистики — 151% по сравнению с последней неделей марта.