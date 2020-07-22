Пенза, , 12:46 — REGNUM В столице Пензенской области возведут новый жилой комплекс «Лугометрия». Застройка 20-ти домов различной этажности (от 12 до 22 этажей) предусмотрена на площади порядка 46 га. С проектом комплексной застройки ознакомился губернатор региона Иван Белозерцев.

Застройщик рассказал, что многоквартирные дома будут выполнены в индивидуальном решении с сохранением единого стиля. В новостройках отметят новоселье около 17 тысяч человек. Кроме того, в проект ЖК «Лугометрия» включены два детских сада по 420 мест в каждом, школа на 1,4 тыс. учащихся и физкультурно-оздоровительный комплекс на 1800 кв. метров. Глава области поставил задачу, чтобы возведение социально значимых объектов — детских садов и школ — не отставало от темпов строительства домов.

Возведение нового жилого комплекса осуществят в рамках инвестиционного проекта «Строительство социально доступного жилья».

ИА REGNUM напоминает, по федеральному проекту «Жилье» в текущем году введут в эксплуатацию в Пензенской области более 1 млн кв. метров жилья.

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