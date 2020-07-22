Кемерово, , 12:24 — REGNUM В Арбитражный суд Кемеровской области поступил многомиллиардный иск от сибирского бизнесмена Александра Щукина, который четыре года назад пытался отсудить половину акций АО «Шахтоуправление «Талдинское-Кыргайское» и «Шахтоуправление «Талдинское-Южное», но безуспешно. В этот раз Щукин требует с Руслана Ростовцева, которому подконтролен один из угольных холдингов Кузбасса, более 9 млрд рублей. Иск пока судом не принят к производству, передаёт ИА REGNUM.

Исковое заявление от Александра Щукина к Руслану Ростовцеву поступило 21 июля 2020 года. Сумма претензий — 9 110 920 000 рублей. Третьими лицами в деле участвуют ООО «Талдинская трейдинговая компания» и ООО «Талдинская горная компания».

Напомним, в 2016 году Щукин уже проиграл спор московским ООО «Талдинская горная компания» и ООО «Антрацит Трейд» об обязании передать по 50% акций АО «Шахтоуправление «Талдинское-Кыргайское» и АО «Шахтоуправление «Талдинское-Южное» в Кемеровской области. Ростовцев, а также оба шахтоуправления проходили в деле третьими лицами.

Бизнесмен из Новосибирска Александр Щукин в суде заявил, что совместно с Ростовцевым являлся фактическим учредителем двух шахтоуправлений, но «в качестве юридических учредителей обществ Щукин А. Ф. и Ростовцев Р. Б. избрали ООО «Шахта Кыргайская» и ОАО «Разрез «Новоказанский». По словам истца, в ноябре 2011 года между бизнесменами был подписан некий протокол, по которому Ростовцев должен был «за свой счёт в срок до 1 января 2014 года обеспечить юридическое оформление права собственности на акции», где по половине долей будет оформлено на Щукина. На момент подачи иска 99% акций обществ принадлежали ООО «Антрацит Трейд» и 1% обществу «Талдинская горная компания», подконтрольных Ростовцеву. Истцу в суде не удалось доказать свою позицию, и судья отклонил притязания на пакеты акций. В вышестоящих инстанциях решение устоялось, хотя его пыталась оспорить в том числе и супруга бизнесмена, утверждавшая, что не знала о первоначальном деле, а данное имущество является совместно нажитым и затрагивает её интересы.

Иск от 2020 года, вероятно, касается компенсации за вышеупомянутые акции.