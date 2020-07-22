Москва, , 12:21 — REGNUM Регионы России уже и так выделяют субсидии гражданам на оплату жилищно-коммуниальных услуг, насколько это возможно. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 22 июля заявил премьер-министр России Михаил Мишустин в Госдуме, комментируя возможность снижения критериев для получения поддержки гражданами по оплате ЖКУ.

«Семьи с низкими доходами получают на сегодня соответствующую субсидию из регионального бюджета на оплату ЖКУ. Они из региональных бюджетов выплачиваются, и там учитывается материальное положение семьи и показатель такой, как региональный стандарт. Это очень важно», — заявил Мишустин.

«Где могут, регионы понижают стандарт. Но самое важное из этой истории, что мы №442-ФЗ, который дал возможность перечисление субсидий напрямую поставщикам ЖКХ, дал такую возможность регионам. Я считаю, сегодня мы должны изучать их опыт и посмотреть лучшую практику, соответственно, (её) адаптировать по всей стране», — указал он.Он отметил, что планирует провести соответствующее совещание в правительстве с вице-премьером по объёму средств, которые требуются для поддержки граждан по оплате ЖКУ.