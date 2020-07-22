Уфа, , 12:17 — REGNUM Плотину на пруду планируют восстановить в Чишминском районе Башкирии. Об этом 22 июля сообщает пресс-служба республиканского правительства.

По сообщению пресс-службы ведомства, вопрос восстановления плотины, а также благоустройства этой территории был рассмотрен в ходе рабочей поездки главы республики Радия Хабирова в Чишминский район.

В случае реализации данного проекта будут достигнуты сразу две цели: сформировано комфортное общественное пространство, а также создан запас воды, которой будут поливать территорию Чишминского плодопитомника.

Отмечается, что здесь планируют обустроить пляж, беговые дорожки, набережную, зоны для прогулок. Кроме этого планируется установка спортивных и детских площадок.

Сообщается, что на совещании в формате «Сельский час» Радий Хабиров дал поручение администрации района провести очистку пруда, а также вместе с советником Главы республики по развитию общественных пространств разработать план благоустройства этой территории.

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