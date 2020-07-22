Москва, , 12:11 — REGNUM Подписанный президентом РФ Владимиром Путиным указ о национальных целях развития РФ до 2020 года является стратегически гениальным, чего нельзя сказать о его тактических сторонах. Об этом заявил президент компании «Московские партнёры», инвестиционный банкир, профессор Высшей школы экономики, сопредседатель «Партии роста» Евгений Коган.

«Стратегически документ гениальный, а вот тактически над реализацией того, что в нем прописано, необходимо думать. Если страна действительно хочет добиться всех этих показателей, то, прежде всего, правительству необходимо начать работать над снижением роли и доли государства в экономике страны», — считает Евгений Коган.

По его словам, роста числа занятых в сфере малого и среднего предпринимательства до 25 млн человек, в том числе ИП и самозанятых, можно ожидать только при изменении инвестиционного климата: «Это и дерегуляция бизнеса, и снижение налоговой нагрузки, и уменьшение количества проверок, и преференции для предпринимателей, сохраняющих рабочие места. Но самое главное — декриминализация. Пока, к сожалению, в нашей стране риски работы на себя зашкаливают, это сродни хождению по минному полю, когда ты в любой момент из успешного руководителя можешь превратиться в криминала. А потому считаю, что по бизнес-статьям необходимо перестать давать реальные сроки. Люди должны не бояться открывать свое дело».