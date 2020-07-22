Москва, 22 июля 2020, 11:52 — REGNUM Власти РФ должны принимать меры к тому, чтобы в РФ выдавалось как можно меньше потребительских кредитов или же чтобы они, по крайней мере, выдавались только для приобретения тех товаров, которые произведены в России. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 22 июля заявил экономист Михаил Хазин. Так он прокомментировал новость о том, что в России в июне было выдано 1,03 млн потребкредитов, что на 20,7% превышает показатель мая.
Как полагает Хазин, это опасно тем, что людей загоняют в массовое банкротство, что, в свою очередь, ведет к еще более сильному падению экономики.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ) с апреля по июнь банки выдали 2,54 млн потребительских кредитов.
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