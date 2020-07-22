Москва, , 11:52 — REGNUM Власти РФ должны принимать меры к тому, чтобы в РФ выдавалось как можно меньше потребительских кредитов или же чтобы они, по крайней мере, выдавались только для приобретения тех товаров, которые произведены в России. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 22 июля заявил экономист Михаил Хазин. Так он прокомментировал новость о том, что в России в июне было выдано 1,03 млн потребкредитов, что на 20,7% превышает показатель мая.

«Давать рублевые кредиты для покупки импортных товаров — это чистый идиотизм, — сказал Хазин. — Кроме того, важно учитывать два обстоятельства. Во-первых, наши люди не склонны жить в кредит. Однако их резко ухудшившееся экономическое положение, вынуждает их брать кредиты, так как им надо закрывать текущие потребности, которые они не могут закрыть в связи с тем, что потеряли работу. Во-вторых, сама по себе ситуация, при которой уровень жизни населения поддерживается не за счет экономического роста, а на фоне падающей экономики за счет усиления кредитования, мне представляется крайне опасной».

Как полагает Хазин, это опасно тем, что людей загоняют в массовое банкротство, что, в свою очередь, ведет к еще более сильному падению экономики.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ) с апреля по июнь банки выдали 2,54 млн потребительских кредитов.

Читайте ранее в этом сюжете: Граждан РФ загоняют в кабалу – Делягин о потребительском кредитовании