Кострома, , 11:51 — REGNUM Костромская область получит 35,7 млн рублей субсидии из резервного фонда правительства РФ. Об этом со ссылкой на распоряжение, подписанное премьер-министром Михаилом Мишустиным, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

На фото микрорайон «Новый город» Adm44.ru

В Костроме эти деньги потратят на строительство дороги в заволжском микрорайоне «Новый город».

«Внутриквартальный проезд соединит все выезды с дворовых территорий и позволит улучшить транспортную доступность для более чем 6 тысяч человек в новом развивающемся жилом микрорайоне Новый город», — пояснили ИА REGNUM в региональном департаменте строительства, ТЭК и ЖКХ.

Подрядчика определят в ходе конкурсных процедур, работы должны быть завершены до конца 2020 года.

Напомним, правительство России направило на обустройство инфраструктуры 20 российских регионов 6 млрд рублей. В их числе — Татарстан, Якутия, Хакасия, Удмуртия, Крым, Марий Эл, Чечня, Югра, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкессия, Брянская, Белгородская, Воронежская, Липецкая, Нижегородская, Костромская, Самарская, Иркутская, Новосибирская области и Пермский край. Субсидии выделяются в рамках программы «Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами граждан Российской Федерации». Следить за целевым расходованием средств в регионах будет Минстрой.