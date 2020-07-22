Чебоксары, , 11:44 — REGNUM В Чувашии планируется организовать видеонаблюдение на 344 избирательных участках из 1146, то охвачено будет 30% участков. Соответствующее извещение о проведении электронного аукциона по организации видеонаблюдения опубликовано на портале госзакупок, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Заказчиком выступает ЦИК Чувашии. Победитель должен будет оказать услуги по видеонаблюдению и хранению записей при проведении выборов главы республики, которые состоятся 13 сентября. Отмечается, что «целью оказания услуг является повышение прозрачности избирательного процесса».

Согласно техническому заданию, видеонаблюдением будет охвачено «не менее 344 избирательных участков и помещениях не менее 28 ТИК».

Начальная (максимальная) цена контракта определена в размере 14 490 100 рублей. Данные средства предусмотрены в бюджете Чувашии. Размер обеспечения заявки — 1% от начальной цены контракта (144 901 рублей).

«Допускаются следующие изменения условий контракта по соглашению сторон: снижение цены контракта без изменения иных условий контракта; увеличение или уменьшение предусмотренного контрактом объема работ не более чем на 10% с пропорциональным изменением цены контракта; улучшение качественных, функциональных характеристик работ по сравнению с характеристиками, установленными контрактом», — говорится, в частности, в сообщении.

Аукцион состоится 3 августа.

Как сообщало ИА REGNUM, на 1 июля 2020 года в Чувашии насчитывалось 923 844 избирателя. Также в республике оптимизировали количество избирательных участков, сократив их на 10 единиц — с 1156 до 1146.

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