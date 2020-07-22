Тбилиси, , 11:34 — REGNUM Штрафы за нарушение правил парковки автомобилей в Тбилиси возросли в несколько раз, сообщил на заседании правительства мэр столицы Грузии Каха Каладзе. По его информации, парламент утвердил подготовленный мэрией соответствующий законодательный пакет, и новые правила вступили в силу. Законодательные поправки Каладзе объясняет той новой транспортной политикой, которую проводит его правительство.

В частности, штраф за парковку автомобиля на месте, отведенном специально для стоянки такси, повысится с 10 лари до 50 лари. Кроме того, в столице установлено несколько аппаратов для зарядки электромобилей, но часто водители останавливают свои автомобили у таких аппаратов, чем создают проблемы владельцам электромобилей. Штраф за такое нарушение также увеличился с 10 до 50 лари.

Серьезной проблемой для населения мэр назвал парковку автомобилей на некоторых улицах в центре города с коммерческими целями. Владельцы таких автомобилей оставляют их на одном и том же месте на долгие месяцы с целью рекламы своей предпринимательской деятельности. Обычно на этих автомобилях размещена реклама компаний, занимающихся перевозкой и обслуживанием туристов, сдачей квартир и прокатом автомобилей. Особенно остро, по информации Каладзе, эта проблема стоит на улице Котэ Апхази (бывшая улица Леселидзе). Согласно внесенным в законодательство изменениям, штраф за использование автомобилей в таких целях повысится с 10 лари до 100 лари, а в случае повторного нарушения составит 200 лари.

Некоторые граждане на долгие месяцы оставляют свои автомобили на дороге, и для упорядочения этой проблемы мэрия вводит трехмесячный срок, в течение которого водители могут оставлять автомобиль на определенном участке дороги. В случае нарушения данного срока им придется платить штраф в размере 50 лари.

За остановку автомобиля у знака «Стоянка запрещена» соответствующая служба мэрии отныне вправе не только перевозить автомобиль на штрафную стоянку, но и блокировать колеса.

В случае, если водитель откажется получить квитанцию о выписанном ему за нарушение правил парковки штрафе, эта квитанция, по информации мэра, отныне будет публиковаться на специальном сайте, где обычно публикует квитанции оштрафованных за те или иные нарушения граждан МВД.