Оренбург, , 11:18 — REGNUM Аграрии Оренбургской области перевыполнили план по закупке минеральных удобрений на 41%. В среднем на каждый гектар посевной площади планируется внести более 5 кг удобрений, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областном минсельхозе.

Согласно соглашению, заключенному между Минсельхозом России и правительством региона, в 2020 году сельхозпроизводители должны приобрести 39,1 тыс. тонн минеральных удобрений в физическом весе. На сегодняшний день закуплено 55,1 тыс. тонн (141% от плана).

Оренбуржье отмечена в числе российских регионов, которые увеличили среднюю урожайность зерновых по сравнению с 2019 годом. В Оренбургской области показатель вырос на 13 ц/га. Специалистов Минсельхоза России такой прогресс в сфере АПК связывают с внедрением научных технологий работы с землей и активным применением минеральных удобрений.

Стоит отметить, на 20 июля в регионе намолочено — 554,8 тыс. тонн зерна. Средняя урожайность составила 26,2 ц/га. Лидируют по урожайности хозяйства Асекеевского района — 44 ц/га и Матвеевского района — 41,3 ц/га.

В 2020 году площадь уборки зерновых и зернобобовых культур на территории Оренбуржья составляет 2 730,1 тыс. га.

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