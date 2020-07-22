Москва, , 11:06 — REGNUM По итогам 2020 года параметры региональных бюджетов могут выйти за установленные соглашениями показатели. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 22 июля заявил премьер-министр России Михаил Мишустин в Госдуме.

«По итогам года, размер дефицита, объём госдолга, в том числе по рыночным заимствованиям, у регионов может превысить установленные соглашениями показатели. Однако по мере улучшения ситуации параметры бюджетов надо будет постепенно приводить к устойчивому уровню», — заявил Мишустин.

«Это важно для сохранения низких процентных ставок и привлечения инвестиций, которые так необходимы для решения средне‑ и долгосрочных задач развития регионов», — указал он.

По его словам, в России есть территории, «которые нуждаются в особом внимании».

«В ближайшие три месяца будет утверждена национальная программа социально-экономического развития Дальнего Востока до 2024 года и на перспективу до 2035 года», — добавил премьер-министр.