Ставрополь, , 11:02 — REGNUM Производство медицинских масок готовится к запуску в Ставропольском крае. Мощности предприятия позволяют выпускать до 5 млн защитных изделий в год, сообщили ИА REGNUM 22 июля в управлении по информполитике правительства региона.

Линия по производству медицинских лицевых масок, закупленная на краевые средства, установлена на территории госпредприятия «Ставропольфармация». Материалы уже закуплены, в настоящее время идет отладка оборудования.

«Планируется производить от 20 до 40 масок в минуту. Таким образом, в месяц с конвейра будет сходить от 211 тыс. до 422,4 тыс. средств индивидуальной защиты. В зависимости от потребности мощности линии позволяют выпускать до 5 млн масок в год», — сказано в сообщении.

По данным управления, на маски получен сертификат соответствия по системе ГОСТ, что позволяет использовать их в медучреждениях. Предполагается, что при необходимости масками можно будет обеспечить не только жителей Ставрополья, но и регионы Северного Кавказа.