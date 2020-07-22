Москва, , 10:54 — REGNUM Решением арбитража в пользу ООО «Русские автобусы — группа ГАЗ», которое входит в группу ГАЗ миллиардера Олега Дерипаски, с ГУП «Мосгортранс» было взыскано более 924 млн рублей. Вердикт ещё может быть оспорен, передаёт ИА REGNUM.

Решением суда ГУП должен выплатить ООО долг в размере 924 202 643 рубля 44 копейки. Во взыскании неустойки — свыше 64,66 млн рублей — судом было отказано.

В основе спора, начатого в феврале 2020 года, лежал договор поставки городских электробусов и ультрабыстрых зарядных станций к ним, а также последующего сервисного обслуживания в течение 15 лет. Контракт был подписан в мае 2018 года. Его цена превысила 6,419 млрд рублей.

Из-за нарушения сроков поставки по одному из этапов ГУП удержал с компании из оплаты по контракту свыше 1 млрд рублей неустойки, но поставщик с этим не согласился, посчитав, что часть суммы была начислена необоснованно. Претензия о возврате «излишне удержанной неустойки» не возымела действия, потому ООО обратилось в суд. Судья удовлетворил иск частично.

По данным ЕГРЮЛ, компания-истец создана в Московской области в декабре 2001 года. Она находится под управлением управляющей компании «Группа ГАЗ» и на 99,9% принадлежит ООО «Объединённые автобусные заводы» — 100% «дочки» нижегородского ПАО «ГАЗ», главным акционером которой является Олег Дерипаска.