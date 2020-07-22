Москва, , 10:52 — REGNUM Потребительский кредит начинает играть чрезмерное значение в жизни граждан РФ, считает экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Об этом он заявил 22 июля корреспонденту ИА REGNUM, комментируя новость о том, что сокращение выдачи российскими банками потребительских кредитов составило 45,3% по итогам второго квартала 2020 года

«Объёмы потребительского кредитования будут расти. Доходов нет, а жить как-то надо. А с другой стороны, банки лопаются от денег, и им тоже надо кому-то давать кредиты. Конечно, они дают не всем, но с деньгами, которым там лежат, надо что-то делать. Но потребительский кредит начинает играть чрезмерное значение в жизни граждан РФ. Люди находятся в кабале, и это результат социально-экономической политики государства, — сказал Делягин. — Я думаю, что в правительстве и в Банке России этим гордятся. Когда невозврат по официальным данным составит процентов 12, тогда они начнут тормозить рост этого вида кредитования. Людям надо платить человеческие зарплаты. Нужно установить, что нельзя платить ниже реального прожиточного минимума. И сделать так, чтобы трудовая инспекция следила за соблюдением этого правила».

Но, как пояснил Делягин, от действующего правительства РФ этого можно не ждать.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, с апреля по июнь банки выдали 2,54 млн потребительских кредитов.

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