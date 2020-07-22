Казань, , 10:55 — REGNUM За шесть месяцев текущего года в Татарии на покупку жилья выдано 17 593 кредита на общую сумму 36,7 млрд рублей. Об этом рассказал министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Фарит Ханифов на брифинге в кабинете министров РТ.

По словам министра, 49% от этой суммы составили кредиты для приобретения жилья на первичном рынке (более 10,5 млрд рублей). Оказанная поддержка в 6,5%, действующая до 1 ноября 2020 года, выровняла и дала рост процессам получения кредитов и займов под строительство.

Кроме того, в республике снизили размер первоначального взноса по соципотеке для молодых семей с 10% до 5%. В качестве первоначального взноса можно использовать маткапитал, а за рождение каждого ребенка во время действия договора соципотеки государство спишет долг на сумму 200 тыс. рублей, добавил министр по делам молодежи РТ Дамир Фаттахов.

В рамках программы «Молодая семья» в Татарии планируют обеспечить жильем около 6 тыс. семей.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в Татарии ведется прием заявок на конкурс лидеров в сфере молодежной политики, которые смогут получить жилье по программе социальной ипотеки.

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