Москва, , 10:46 — REGNUM Кризис на фоне коронавируса затронул всех. Как передает корреспондент ИА REGNUM 22 июля, об этом заявил глава правительства РФ Михаил Мишустин в Госдуме.

«Кризис затронул всех. Упали доходы людей. Серьезные убытки понес бизнес, включая целые отрасли. Особенно трудно пришлось тем, кто потерял работу, и семьям с детьми. Конечно, мы обязаны о них позаботиться», — сказал Мишустин.

Ранее премьер-министр рассказал о главной цели правительства: повышение качества жизни каждого человека в стране.