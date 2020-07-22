Москва, , 10:41 — REGNUM Российские вузы должны сосредоточиться на подготовке IT-специалистов, чтобы отвечать новым потребностям экономики. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 22 июля заявил премьер-министр России Михаил Мишустин в Госдуме.

«Мы сориентируем вузы на подготовку квалифицированных кадров в соответствии с потребностями экономики регионов. Набор на IT-специальности должен увеличиться в 2,5 раза к 2024 году», — заявил Мишустин.

По его словам, потребность общества в цифровых технологиях только растёт, в том числе успешно приживаются многие практики, которые были использованы во время эпидемии коронавируса.

«Спрос на обучение в дистанционном формате сохраняется. Причём дополнительное образование в онлайне стало популярным у людей всех возрастов», — отметил он.