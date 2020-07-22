Москва, , 10:32 — REGNUM Цифровизация является ключевым элементом для того, чтобы Россия вошла в число лидеров глобальной экономики. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 22 июля заявил премьер-министр России Михаил Мишустин в Госдуме.

«Цифровая трансформация открывает принципиально новые возможности для взаимодействия общества и государства. Когда люди видят, что государственные структуры — это надёжные, добросовестные помощники, уверен, что реализация этого запроса на практике поможет нам войти в число лидеров глобальной экономики», — заявил Мишустин.

«Именно по такому пути в своё время мы пошли в Федеральной налоговой службе, когда решили кардинально изменить прежний стиль и подходы к работе. Мы стремились, чтобы для людей и для бизнеса эта служба стала сервисной, современной, технологичной. И мне кажется, нам это удалось», — указал он.