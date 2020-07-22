Москва, 22 июля 2020, 10:33 — REGNUM Новый седан южнокорейской марки KIA — K5 будет представлен в России в семи комплектациях. Об этом сообщает портал «АвтоВзгляд».
Уже в августе стартует прием заказов на новый седан бизнес-класса KIA K5. Производство модели началось в середине июля в Калининграде.
Предлагаться на российском авторынке седан будет в семи комплектациях: Classic, Comfort, Luxe, Style, Prestige, GT Line и GT Line+. Первоначально дилеры получат версию Style.
KIA K5 в комплектации Style получит двигатель на 2,5 л мощностью 194 л. с., который будет идти в паре с восьмиступенчатым «автоматом». Стоить такая модель будет 1 984 900 рублей.
Ранее стало известно, что компания KIA выпустит в Китае удлиненную версию седана KIA K5.
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