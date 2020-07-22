Москва, , 10:24 — REGNUM С 1 апреля число официальных безработных в России выросло в 3,5 раза. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 22 июля заявил премьер-министр России Михаил Мишустин в Госдуме.

«Коронавирус сильно изменил рынок труда. С 1 апреля число безработных, официально зарегистрированных в службах занятости, выросло в 3,5 раза. Сейчас их около 3 млн человек, и правительство продлило на три месяца выплату пособий тем, кто остался без работы до начала распространения коронавируса», — заявил Мишустин.

По его словам, правительство «максимально помогло людям», которые потеряли работу после 1 марта, в том числе увеличив пособие по безработице — данная мера охватила свыше 1 млн человек.