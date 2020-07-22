Москва, , 10:21 — REGNUM Идея о повышении студенческих стипендий до уровня МРОТ совершенно правильная, и её реализация не повлечёт за собой каких-то безумных нагрузок на бюджет, считает сопредседатель профсоюза «Университетская солидарность» Павел Кудюкин. Об этом он заявил 22 июля корреспонденту ИА REGNUM, комментируя новость о том, что министерство образования и науки прорабатывает вопрос о повышении государственных стипендий до уровня МРОТ.

«Вообще предложение о повышении стипендий до уровня МРОТ было выдвинуто несколькими студенческими инициативами ещё примерно два года назад, — сказал Кудюкин. — Наш профсоюз им помогал в обсуждении и в обосновании. В принципе это вполне подъёмная вещь, если это будет выплачиваться именно студентам, которые учатся на бюджетных местах. Это не такие большие суммы. А для качества образования это было бы полезно, так как, возможно, избавило бы многих студентов от необходимости подрабатывать. У преподавателей есть шутка, что мы, мол, в своё время учились и подрабатывали, а нынешние студенты работают и подучиваются. Так что эта идея совершенно правильная, реализация которой не повлечёт за собой безумных нагрузок на бюджет».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, Минобрнауки России прорабатывает возможность повышения размера стипендий студентам до минимального размера оплаты труда (МРОТ).

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