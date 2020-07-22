Махачкала, , 10:06 — REGNUM Отрезок федеральной трассы «Кавказ» между селами Стальское и Кульзеб в Кизилюртовском районе Дагестана — один из самых загруженных участков — будет расширен с двух до четырех полос. Общая ширина проезжей части составит 15 м, сообщили ИА REGNUM 22 июля в пресс-службе Росавтодора.

Дорожники приведут к нормативам IБ категории (скоростная автомобильная дорога) отрезок трассы км 764 — км 769. В ходе реконструкции специалисты в два слоя уложат крупнозернистый асфальтобетон, укрепят обочины, заменят водопропускные трубы, установят около 10 км бокового барьерного ограждения и т. д.

На повороте в Кульзеб дорожники устроят переходно-скоростную полосу. Для безопасности жителей села построят надземный пешеходный переход с подъемниками, две автобусных остановки, а также 340 м тротуаров с перилами, а под проезжей частью — скотопрогон.

По данным Росавтодора, данный участок трассы «Кавказ» является одним из наиболее загруженных —в сутки по нему проезжает более 30 тыс. автомобилей. Ожидается, что предстоящая реконструкция позволит обеспечить нормативную пропускную способность. Завершить работы планируется в 2022 году.