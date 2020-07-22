Барнаул, , 10:00 — REGNUM Алтайкрайстат обнародовал данные, которые свидетельствуют о снижении темпов строительства в регионе в январе — июне 2020 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Всего за этот период на территории края предприятиями, организациями и индивидуальными застройщиками построены 3723 новые квартиры общей площадью 264,1 тыс. кв. метров, что на 16,2% меньше января — июня 2019 года.

Индивидуальными застройщиками за счет собственных и заемных средств построено и введено в действие 117,4 тыс. кв. метров жилых домов, что составляет 44,4% от общего ввода по краю и на 17,9% меньше уровня соответствующего периода прошлого года.

Строительство в сельской местности тоже демонстрирует упадок: введено 80,8 тыс. кв. метров (30,6% от общего ввода по краю), что на 19,6% меньше января — июня 2019 года. За январь — июнь 2020 года средняя стоимость строительства 1 кв. метра общей площади отдельно стоящих жилых домов квартирного типа без пристроек, надстроек и встроенных помещений и без индивидуальных жилых домов составила 42 344 рубля.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в январе — апреле 2020 года, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, темпы строительства жилья в Алтайском крае снизились на 21,7%. Всего за четыре месяца предприятиями, организациями и индивидуальными застройщиками было построено 2670 новых квартир общей площадью 177,7 тыс. кв. метров.

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