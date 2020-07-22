Москва, , 09:53 — REGNUM Российская валюта заметно укрепилась во вторник, 21 июля, благодаря увеличению интереса к риску. Об этом 22 июля сообщил ИА REGNUM директор Академии управления финансами и инвестициями Арсений Дадашев.

По его словам, главным драйвером служит согласованная программа экономической поддержки в ЕС на 750 млрд евро. Помимо финансового смысла новые стимулы несут и идеологический подтекст — европейские страны сплочены как никогда прежде и готовы бороться с кризисом сообща. В качестве дополнительного позитива стоит рассмотреть планы правительства США принять очередной пакет помощи суммой превышающей 1 трлн долларов.

Он отметил, что снять давление с активов развивающихся стран позволили и успешные испытания вакцины от коронавируса немецкой биотехнологической компании BioNTech и американского производителя фармацевтики Pfizer. Смена настроений на более оптимистичные позволила нефти подорожать до много месячных максимумов — 44,30 долларов за баррель. Участники рынка рассчитывают на то, что благодаря вакцине удастся добиться успехов в борьбе с коронавирусом и ускорить восстановление спроса на топливо.

Из внутренних факторов стоит отметить начало налогового периода, в рамках которого отечественные экспортеры обменивают валютную выручку. В текущих условиях рубль вполне способен продолжить рост: ожидаем курс вблизи отметки в 70,60 за доллар, сказал Дадашев.