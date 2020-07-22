Грозный, , 09:50 — REGNUM Комитет правительства Чечни по госзаказу 20 июля разместил заявку на участие в электронном аукционе на поставку наградной продукции. Первоначальная цена заказа составляет 10,2 млн рублей.

Согласно документации, за эти деньги должны быть поставлены 30 орденов и медалей, изготовленные из золота и инкрустированные изумрудами, бриллиантами и другими драгоценными камнями. В документации к госзаказу предоставлено полное описание наград. Так, орден Кадырова должен быть изготовлен из золота 750-й пробы, его лицевая часть должна быть инкрустирована драгоценными камнями. На ордене должен быть изображен потрет первого президента Чечни Ахмата Кадырова и сделаны надписи «Сын своего народа» и «Он ушел непобежденным».

Медаль «Памяти Ахмата-Хаджи Кадырова, первого президента Чеченской Республики» также должна быть изготовлена из золота 750-й пробы. Её лицевую часть должны украшать 54 изумруда, 18 бриллиантов и 34 рубина.

Напомним, орден имени Ахмата Кадырова учрежден в 2004 году и является высшей наградой Республики Чечня. Медаль «Памяти Ахмата-Хаджи Кадырова» учреждена в 2016 году. В октябре 2019 года ею был награжден глава Чечни Рамзан Кадыров.