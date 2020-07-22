Ростов-на-Дону, , 09:48 — REGNUM В Ростовской области газоснабжением обеспечили жителей семи хуторов и станиц Обливского и Милютинского районов. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе донского губернатора.

Обеспечить голубым топливом жителей станицы Селивановской Милютинского района и шести хуторов и станиц Обливского района удалось благодаря строительству в общей сложности более 55 км подводящих газопроводов и свыше 70 км — распределительных.

«На начало 2020 года уровень газификации в Ростовской области составлял почти 88,5%, по районам — более 72%. Это выше, чем в среднем по стране. Конечно, ещё остаются удалённые территории, которые требуют дополнительного внимания, и мы продолжаем работу, чтобы в донские станицы и хутора пришло голубое топливо», — отметил глава региона Василий Голубев.

ИА REGNUM ранее сообщало, что донские власти намерены досрочно завершить газификацию региона. Для этого потребуется более 20 млрд рублей.

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